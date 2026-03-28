experiment fără precedent: cea mai scumpă substanță din lume, transportată terestru pentru prima dată

Pe scurt: Antimateria, evaluată la peste 62 trilioane dolari pe gram, a fost mutată cu succes între laboratoarele CERN. Experimentul deschide noi perspective pentru cercetarea fizicii fundamentale.

O echipă de cercetători de la CERN, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară din apropiere de Geneva, a realizat marți, 24 martie, un experiment fără precedent: antimateria a fost transportată pentru prima dată pe un drum, cu ajutorul unui camion special, pe o distanță de 10 kilometri în incinta campusului.

Potrivit HotNews.ro, scopul experimentului a fost testarea siguranței transferului acestei substanțe extrem de rare, volatile și costisitoare între laboratoare.

Camionul a transportat 92 de antiprotoni – particule de antimaterie – într-un container special conceput, care a menținut particulele într-o capsulă aflată în vid și stabilizată cu magneți supraconductori răciți la minus 268 de grade Celsius. Antiprotonii sunt cunoscuți pentru faptul că, la contactul cu materia obișnuită, se anihilează instantaneu, eliberând energie.

Transportul pe șosea a durat aproximativ 30 de minute, camionul deplasându-se cu o viteză de circa 47 km/h. Experimentul a urmărit să verifice dacă antiprotonii pot fi mutați fără a scăpa din capsula magnetică, în condiții de siguranță.

Antimateria, cea mai scumpă și rară substanță, rămâne un mister al fizicii moderne

Antimateria este considerată cea mai scumpă substanță din lume, NASA estimând în trecut un cost de 62,5 trilioane de dolari pentru un singur gram. Aceasta reprezintă opusul materiei obișnuite, având sarcină electrică și proprietăți subatomice inversate. Când materia și antimateria se întâlnesc, se anihilează reciproc, rezultând o explozie de energie.

Acest fenomen se află în centrul unuia dintre cele mai mari mistere ale universului: deși teoria Big Bang-ului sugerează că ar fi trebuit să existe cantități egale de materie și antimaterie, universul observabil este alcătuit aproape exclusiv din materie. Antimateria există natural doar în cantități infime, fiind produsă prin dezintegrare radioactivă sau coliziuni cu raze cosmice. Fizicienii numesc această problemă asimetria materie-antimaterie, iar cauza exactă a dezechilibrului rămâne necunoscută.

Studierea antimateriei ar putea oferi răspunsuri despre originea universului, însă procesul este dificil. Instrumentele care produc antimaterie generează interferențe ce îngreunează cercetarea. Transportarea antimateriei într-un mediu izolat de aceste interferențe, așa cum s-a realizat în acest experiment, ar putea permite măsurători mult mai precise.

CERN rămâne singurul loc din lume unde antiprotonii pot fi produși, stocați și studiați sistematic, în cadrul instalației denumite „Antimatter Factory”. Experimentul de marți, 24 martie 2026, deschide noi perspective pentru cercetarea fundamentală în fizică și pentru înțelegerea universului.