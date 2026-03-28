furt neobișnuit în europa: camion plin cu ciocolată, deturnat de hoți

Pe scurt: Un transport uriaș de KitKat a dispărut pe traseul Italia-Polonia. Nestlé a pus la dispoziție un sistem de identificare a batoanelor furate.

Un transport de 12 tone de batoane de ciocolată KitKat a dispărut pe traseul dintre Italia și Polonia, după ce camionul care plecase din centrul Italiei nu a mai ajuns la destinație.

Potrivit Radio România, furtul a fost confirmat sâmbătă, 28 martie, de compania elvețiană Nestlé, care deține brandul KitKat.

Camionul transporta exact 413.793 de batoane din noua gamă de produse KitKat, destinate mai multor țări europene. Vehiculul și întreaga încărcătură sunt în continuare de negăsit, iar autoritățile nu au anunțat până acum descoperirea vreunui indiciu privind traseul sau soarta mărfii.

Nestlé a transmis că batoanele furate pot fi identificate printr-un cod unic de lot. Compania a precizat că oricine scanează numerele de lot ale batoanelor suspecte va primi instrucțiuni despre cum poate contacta direct producătorul. Măsura a fost luată pentru a preveni comercializarea produselor furate pe piața europeană.

„Deși apreciem gusturile excepționale ale infractorilor, realitatea este că furtul de marfă devine o problemă tot mai gravă pentru companiile de toate dimensiunile”, a transmis KitKat într-un comunicat citat de Reuters.

Incidentul evidențiază dificultățile cu care se confruntă transportatorii și marile companii alimentare în Europa, unde furturile de marfă au crescut în ultimii ani. Nestlé și KitKat au încurajat publicul să verifice batoanele de ciocolată achiziționate și să raporteze orice suspiciune folosind sistemul de identificare pus la dispoziție.

