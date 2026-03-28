hackerii au „spart” site-urile uniunii europene: specialiștii nu exclud furtul de date importante

Pe scurt: Site-urile Uniunii Europene au fost compromise într-un atac cibernetic, iar ancheta vizează posibila scurgere de date sensibile.

Comisia Europeană a anunțat că investighează un atac cibernetic care a vizat infrastructura sa online, incidentul având loc marți, 24 martie 2026.

Potrivit adevarul.ro, atacul a afectat platforma europa.eu, utilizată pentru găzduirea site-urilor instituțiilor Uniunii Europene, inclusiv ale Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Primele concluzii ale anchetei arată că în urma atacului au fost sustrase date de pe aceste site-uri web. Oficialii europeni au precizat că sistemele interne ale instituțiilor nu au fost compromise, iar incidentul a rămas limitat la infrastructura de cloud computing folosită pentru găzduirea platformelor publice.

„Concluziile preliminare ale anchetei noastre în curs sugerează că au fost sustrase date de pe aceste site-uri web”, au transmis reprezentanții Comisiei Europene, citați de publicația Euractiv.

Aceștia au subliniat că, până în acest moment, nu există indicii că sistemele interne sau datele sensibile ale instituțiilor ar fi fost afectate.

În perioada următoare, autoritățile europene vor analiza în detaliu incidentul pentru a identifica vulnerabilitățile exploatate de atacatori și pentru a consolida măsurile de securitate cibernetică. Ancheta vizează atât natura datelor sustrase, cât și posibilele breșe de securitate din infrastructura digitală a Uniunii Europene.

Comisia Europeană a anunțat că va colabora cu experți în securitate cibernetică și cu alte instituții europene pentru a preveni incidente similare pe viitor. De asemenea, se vor lua măsuri suplimentare pentru protejarea datelor publice și a platformelor online utilizate de cetățenii și instituțiile UE.

Acest incident vine pe fondul unor preocupări tot mai mari privind securitatea digitală a instituțiilor europene, în contextul creșterii numărului de atacuri cibernetice la nivel global. Autoritățile recomandă utilizatorilor platformelor europene să fie vigilenți și să urmărească eventualele actualizări privind protecția datelor personale.