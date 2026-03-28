inter pierde la pietrari cu păușesti- otăsău. roșu direct pentru un sibian în prima repriză

Deși a condus la pauză, Inter Sibiu a cedat sâmbătă la Pietrari, 1-2 cu FC Păușești – Otăsău, în ultima etapă din sezonul regulat al Ligii 3.

Sibienii au jucat bine în prima parte a meciului de la Pietrari. Inter a deschis scorul în minutul 20 prin golgheterul Mercioiu și a sperat într-un rezultat pozitiv.

În minutul 30, sibianul Rotar a intrar dur la mijlocul terenului și l-a accidentat grav pe D. Preda, jucătorul lui Păușești – Otăsău, care a fost trimis direct la spital cu fractură la gleznă. Rotar a primit cartonașul roșu, iar faza a apăsat mult asupra desfășurării ulterioare a meciului.

După pauză, în superioritate numerică, vâlcenii au întors rezultatul și s-au impus la final cu 2-1.

Inter Sibiu începe play-out-ul cu 28 de puncte și în mod normal nu va avea emoții cu retrogradarea. Ajung la județ ultimele două clasate din serie, care par deja stabilite, dar și cele mai slabe cinci locuri 6 din play-out.