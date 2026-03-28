merită să treci pe gpl în 2026? cât plătesc șoferii din sibiu și în cât timp își scot banii

Creșterea prețurilor la carburanți îi determină pe tot mai mulți șoferi din Sibiu să ia în calcul trecerea la GPL. Diferența este semnificativă: aproximativ 4 lei/litru pentru GPL, față de circa 10 lei/litru pentru motorină.

„A crescut numărul solicitărilor, nu cu mult. Principalii clienți sunt cei de la Bolt și Taxi, care caută o soluție mai convenabilă”, spune Ioan, administratorul firmei AGR Sibiu.

Cât costă instalarea unui sistem GPL

Prețurile diferă în funcție de mașină și tipul instalației:

sisteme de bază: între 3.500 și 4.000 lei

pentru motoare cu injecție directă: costuri mai ridicate

„Majoritatea clienților au mașini mai vechi. Pentru injecție directă, prețul este mai mare”, explică reprezentantul AGR Sibiu.

Exemplu concret: cât economisești lunar

Diferența mare de preț dintre combustibili se vede cel mai clar în costurile lunare. De exemplu, un șofer care parcurge aproximativ 1.500 de kilometri pe lună, cu un consum mediu de 8 litri la 100 km, ajunge la un consum de circa 120 de litri.

motorină (10 lei/l): aproximativ 1.200 lei/lună

GPL (4 lei/l): aproximativ 480 lei/lună

Economia lunară poate ajunge astfel la aproape 700 de lei.

În cât timp îți recuperezi investiția

În aceste condiții, investiția într-un sistem GPL se recuperează relativ rapid. Pentru un cost de 3.500–4.000 de lei, amortizarea apare după aproximativ 6.700 de kilometri, ceea ce înseamnă, pentru un șofer obișnuit, între 4 și 7 luni.

Cerere în creștere, dar fără explozie

Și alte service-uri din Sibiu confirmă interesul crescut, chiar dacă nu este vorba de o creștere spectaculoasă. „Este o creștere, dar nu neapărat acum. Mulți sună și se interesează de costuri și întreținere”, spune Alex, reprezentant Transcom Sibiu.

Costuri de întreținere

Întreținerea sistemelor GPL rămâne accesibilă, în jur de 120 de lei pentru reviziile periodice, care pot acoperi până la 150.000 de kilometri.

Există și mașini cu GPL din fabrică

Pe lângă conversii, există și modele de mașini livrate direct cu GPL din fabrică, cu sisteme integrate și omologate, ceea ce elimină costurile și intervențiile ulterioare. Astfel de versiuni sunt oferite de producători precum Dacia, Opel, Hyundai sau Fiat.