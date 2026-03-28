o companie aeriană care are curse și de la sibiu testează accesul la internet în timpul zborului: doar câteva aplicații vor funcționa

Pe scurt: Pasagerii Wizz Air ar putea trimite mesaje și urmări filme la bord, dacă testul din Marea Britanie va avea succes. Compania vizează extinderea serviciului la întreaga flotă.

Wizz Air a lansat în luna martie 2026 un program pilot în Marea Britanie, prin care pasagerii pot accesa servicii de divertisment la bord și pot utiliza aplicația WhatsApp pentru mesagerie în timpul zborului.

Potrivit HotNews.ro, testul se desfășoară pe cinci aeronave și va dura șase luni.

Serviciul le oferă pasagerilor posibilitatea de a achiziționa wireless conținut de divertisment, inclusiv filme, seriale TV, podcasturi, muzică, jocuri și programe pentru copii. În plus, aceștia pot trimite mesaje prin WhatsApp pe durata zborului și pot comanda produse direct din scaun, cu autorizarea plății în timp real.

Programul pilot nu se limitează doar la facilități pentru pasageri. Wizz Air testează și integrarea unor aplicații digitale în cockpit, pentru a permite partajarea datelor în timp real și folosirea unor instrumente de suport decizional. Acestea ar putea contribui la optimizarea rutelor și reducerea consumului de combustibil. Dacă rezultatele vor fi pozitive, compania ia în calcul extinderea tehnologiei la mai multe aeronave din flotă.

„Această lansare presupune regândirea experienței la bord într-un mediu low-cost. Investim în tehnologii inteligente și scalabile care oferă clienților mai mult control și mai multe opțiuni, de la comenzi din scaun până la conectivitate în timpul zborului. În același timp, acest lucru ajută echipajele noastre să ofere servicii mai rapide și mai facile”, a declarat Ian Malin, Chief Commercial Officer la Wizz Air.

Sistemul de comenzi prin Bluetooth este deja activ pe toată flota Wizz Air

În paralel cu testul din Marea Britanie, sistemul de comenzi prin Bluetooth este disponibil pe întreaga flotă Wizz Air, care numără peste 260 de aeronave Airbus A320 și A321. Pasagerii pot folosi aplicația mobilă Wizz Air pentru a comanda alimente, băuturi sau alte produse direct de pe propriile dispozitive, chiar și fără acces la internet. Comenzile ajung la echipaj prin Bluetooth, ceea ce reduce timpul de servire și crește acuratețea livrărilor.

Și alte companii, precum Ryanair, permit achiziționarea de produse la bord prin aplicațiile proprii. Wizz Air analizează extinderea noilor servicii digitale, în funcție de rezultatele testului din Marea Britanie.