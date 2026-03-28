o tânără din sibiu a inventat o aplicație ingenioasă: ideea denisei îți poate salva animalul de companie

O tânără din Sibiu, studentă în ultimul an la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, a dezvoltat o aplicație menită să ajute proprietarii de animale în situații de urgență. Denisa Săraru a conceput platforma pornind atât din experiența personală ca stăpân de animale, cât și din cea profesională, ca viitor medic veterinar.

Pentru Denisa Săraru, drumul către medicină veterinară nu a început într-o sală de curs, ci acasă, alături de animalele ei. Încă din adolescență, a știut că vrea să lucreze cu animale, iar din clasa a IX-a a început deja să capete experiență într-un cabinet veterinar din Sibiu.

Anii au trecut, iar pasiunea s-a transformat într-un parcurs clar. Tânăra a absolvit Liceul Agricol din Sibiu, iar mai apoi a urmat Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, unde astăzi este în ultimul an. Însă, dincolo de studii și practică, au existat și momente dificile cu animalele ei de companie, precum situații de urgență, pierderi și clipe în care timpul părea să fie cel mai mare inamic.

„Am avut și eu animale și am trecut prin momente grele. Știu cum e să cauți disperat un cabinet deschis sau un medic care să răspundă. Uneori găsești numere online, dar nu răspunde nimeni”, povestește Denisa.

Din aceste experiențe s-a născut ideea unei soluții simple, respectiv o aplicație care să ajute proprietarii de animale exact în momentele în care au cea mai mare nevoie de ajutor.

Așa a apărut „Urgențe Veterinare”, o platformă gândită să reducă timpul pierdut în situații critice. Practic, utilizatorul nu mai trebuie să caute singur un cabinet disponibil deoarece aplicația face acest lucru pentru el.

Buton de SOS pentru urgențe

Unul dintre elementele centrale este butonul de SOS. Odată apăsat, utilizatorul intră în contact cu un dispecer real, care îl direcționează către cea mai apropiată clinică unde animalul poate primi îngrijiri imediat. În plus, aplicația include o hartă activă cu cabinete deschise non-stop, dar și funcții utile pentru viața de zi cu zi a unui proprietar de animale.

Utilizatorii pot adăuga profiluri pentru animalele lor, pot primi notificări pentru vaccinuri și analize sau pot consulta o fișă medicală digitală. Există și o secțiune dedicată animalelor pierdute sau găsite, un alt aspect pe care Denisa îl cunoaște din experiență proprie. „M-am gândit că sunt mulți oameni care au trecut prin aceleași lucruri ca mine și am vrut să creez ceva care să le ușureze situația”, spune ea.

Proiectul a prins contur rapid. În aproximativ o lună, Denisa a lucrat la dezvoltarea aplicației, investind între 500 și 1000 de lei, iar în ultimele zile s-a concentrat pe promovare. Totul a fost gândit simplu și practic, astfel încât aplicația să fie ușor de folosit încă de la prima accesare. „Am vrut să fac ceva util, care să ajute cu adevărat. În momentele de urgență, fiecare minut contează”, spune ea.

Deocamdată, platforma va fi disponibilă doar în format web, dar planurile sunt mai mari. Denisa își dorește să extindă rețeaua și să colaboreze cu medici veterinari din cât mai multe orașe. În prezent, există deja persoane care răspund solicitărilor în Sibiu și Timișoara.

Aplicația va fi lansată oficial sâmbătă, 28 martie, la ora 11:11 și va putea fi accesată gratuit pe site-ul www.urgenteveterinare.com. Între timp, Denisa s-a ocupat și de paginile de social media pentru a face aplicația cât mai cunoscută: Instagram șiFacebook.