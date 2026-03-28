percheziții la departamentul pentru situații de urgență: reacția șefului raed arafat

Mai multe percheziții au avut loc ieri, 27 martie, la Departamentul pentru Situații de Urgență și la spitale din București și din țară, inclusiv Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota.

Potrivit Observator News, ar fi fost deja ridicate telefoanele și documentele mai multor angajați, inclusiv din conducerea DSU, în cadrul unei anchete a Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București.

Ancheta vizează posibila neprezentare la serviciu a unor medici în perioada octombrie 2021 – prezent, perioadă în care pandemia COVID-19 încă afecta activitatea spitalelor.

Potrivit surselor, doi medici de la Spitalul Floreasca și unul de la Spitalul Gerota, care ar fi avut contract și cu DSU, sunt verificați pentru posibila lipsă de prezență la locul de muncă. În cursul zilei, la Spitalul Floreasca au fost ridicate contractele individuale de muncă, fișe de post și pontaje ale medicilor vizați.

Ancheta se extinde și la două spitale din țară, din județele Mureș și Bihor, pentru aceleași suspiciuni. În acest context, telefoanele mobile ale unor angajați din cadrul DSU au fost de asemenea ridicate pentru analiză.

Reacția oficială a DSU

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis un comunicat oficial în care confirmă ridicarea telefoanelor mobile și asigură că va pune la dispoziția anchetatorilor toate documentele solicitate.

„Până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare pentru clarificarea tuturor aspectelor aflate în analiză, punând la dispoziție toate informațiile și documentele necesare stabilirii situației de fapt. Reafirmăm angajamentul instituției pentru respectarea legalității, transparență și buna desfășurare a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile ce îi revin”, se arată în comunicat.

Întrebat de reporterii despre această situație, șeful DSU, Raed Arafat, a spus că nu dorește să comenteze o anchetă în curs.

“O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Raed Arafat