peste 500 de voluntari au strâns tone de deșeuri și au plantat 100 de arbori, la avrig / foto

Pe scurt: Voluntarii din Avrig au curățat zonele vulnerabile și au plantat cireși japonezi și arbuști ornamentali, într-o acțiune susținută de autorități și parteneri locali.

Peste 500 de voluntari, organizați în 17 echipe, au participat sâmbătă, 28 martie 2026, la campania „Avrigul curat!”, desfășurată în Avrig și localitățile aparținătoare.

Potrivit Primăriei Orașului Avrig, acțiunea a început la ora 8:00, când voluntarii au intervenit în zonele vulnerabile identificate anterior de autorități.

În urma activității, au fost colectate 4,5 tone de deșeuri. Pe lângă acțiunea de ecologizare, voluntarii au participat și la o sesiune de plantare de arbori, cu sprijinul Ocolului Silvic „Izvorul Florii” și al companiei Premium Porc. Au fost plantați 50 de cireși japonezi și 50 de arbuști ornamentali în zonele selectate de organizatori.

Campania „Avrigul curat!” include și măsuri de monitorizare a zonelor igienizate. Poliția Locală Avrig desfășoară acțiuni pentru identificarea și sancționarea persoanelor care transportă sau depozitează deșeuri ilegal. Conform legislației, cei care aruncă deșeuri în spații neamenajate riscă amenzi semnificative și chiar confiscarea mijlocului de transport.

Autoritățile încurajează cetățenii să sesizeze orice acțiune ilegală de depozitare a deșeurilor la numerele de telefon 0757 058 660 (Poliția Locală Avrig), 0269 445 738 sau 0269 445 741 (Garda de Mediu Sibiu), sau prin e-mail la office@primaria-avrig.ro și cjsibiu@gnm.ro.

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor implicați în această acțiune de ecologizare și plantare, subliniind importanța implicării comunității pentru un mediu curat în Avrig.

