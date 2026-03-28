povești inspirate din universul persoanelor cu deficiențe de auz, pe scena teatrului gong sibiu / foto

Descoperă cum Limba Semnelor Române devine limbaj teatral la Sibiu, într-un eveniment care aduce în prim-plan povești sensibile și dialoguri despre incluziune.
Teatrul Gong Sibiu a marcat vineri, 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului printr-un eveniment special organizat împreună cu echipa Centrului Replika.
Potrivit Teatrului Gong Sibiu, evenimentul a adus în atenție povești inspirate din universul persoanelor cu deficiențe de auz, prezentate într-o manieră sensibilă și vulnerabilă.
Participanții au avut ocazia să asiste la o sesiune de întrebări și răspunsuri dedicată unui subiect rar explorat în România: potențialul teatral al Limbii Semnelor Române. Organizatorii au subliniat că aceste povești au capacitatea de a esențializa limbajul și de a provoca publicul să regândească semnificațiile comunicării pe scenă.
Evenimentul a evidențiat importanța incluziunii și a diversității în artele spectacolului, aducând în prim-plan noi forme de expresie artistică și dialog între comunități. Teatrul Gong Sibiu și Centrul Replika continuă astfel demersurile de a integra persoanele cu deficiențe de auz în viața culturală a orașului, folosind teatrul ca instrument de comunicare universală.
