proiect inedit prezentat la sibiu: bisericile fortificate din transilvania, incluse în traseele turistice / foto

Pe scurt: Un simbol medieval revine în atenție la Sibiu: traseul Omului Verde conectează 14 biserici fortificate și promovează turismul lent.

Biblioteca Astra Sibiu a găzduit sâmbătă, 28 martie 2026, conferința „Constructorii de Catedrale”, organizată de Accademia Templare – Secțiunea Transilvania, în colaborare cu parteneri culturali dedicați patrimoniului.

Evenimentul a pus accent pe importanța cunoașterii istoriei locale, subliniată de mesajul: „Cine își cunoaște trecutul nu are crize de identitate”.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, unul dintre momentele centrale ale conferinței a fost prezentarea traseului Omului Verde, un proiect care conectează 14 biserici fortificate din Transilvania. Acest traseu readuce în atenția publicului simbolul medieval al Omului Verde, reprezentând renașterea, viața care se reînnoiește și legătura profundă dintre om și natură.

Proiectul aparține Green Man Foundation, organizație implicată în renovarea Bisericii Evanghelice din Richiș și în revitalizarea turismului în zona de nord a județului Sibiu. Inițiativa promovează turismul lent, încurajând vizitatorii să descopere cultura, tradițiile și gastronomia comunităților locale într-un ritm relaxat.

Consiliul Județean Sibiu a transmis că susține astfel de proiecte care valorifică patrimoniul și stimulează dezvoltarea durabilă a regiunii.

