raluca turcan în vizită la fabrica ifm din sibiu: "cei aproximativ 800 de angajați au acces la condiții de lucru excelente"

Pe scurt: IFM Electronic Sibiu devine exemplu de industrie modernă, cu accent pe digitalizare, formare profesională și respect față de angajați.

Fabrica IFM Electronic din Sibiu, situată pe platforma de vest, a primit vizita Ralucăi Turcan sâmbătă, 28 martie.

Deputata a declarat că a dorit să afle direct de la sursă cum evoluează economia locală într-un context economic dificil. Potrivit postării sale pe Facebook, Turcan a găsit la IFM Electronic un exemplu încurajator de companie stabilă, aflată în creștere, care investește constant și oferă locuri de muncă bine plătite într-un mediu ce pune accent pe respectul față de angajați.

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost pregătirea forței de muncă. Echipa tânără de conducere a subliniat importanța ca învățământul profesional să fie perceput ca o opțiune reală de carieră, adaptată nevoilor angajatorilor. IFM Electronic investește deja în formarea viitorilor angajați încă din perioada școlii, însă, potrivit Ralucăi Turcan, „mai sunt pași de făcut”. Ea a menționat proiectul Campusului dual, pe care îl consideră esențial pentru mediul de afaceri sibian.

Turcan a remarcat că la IFM Electronic se regăsesc toate elementele unei industrii moderne: digitalizare, cercetare, dezvoltare, produse create local și competitive pe plan internațional, într-un ecosistem industrial adaptat prezentului. De asemenea, a evidențiat condițiile de lucru pentru cei aproximativ 800 de angajați, care beneficiază de cantină, facilități sportive, spații pentru formare și consiliere profesională. Aceste detalii, spune ea, contribuie la loialitatea și stabilitatea echipei.

În cadrul discuțiilor, s-a abordat și rolul statului în susținerea unor astfel de modele de afaceri. Printre soluțiile propuse se numără facilități fiscale pentru cercetare-dezvoltare, asigurări private de sănătate, contribuții suplimentare la pilonul II de pensii și tichete pentru activități casnice. Raluca Turcan a subliniat că „dezvoltarea economică solidă se construiește acolo unde investiția în tehnologie merge mână în mână cu investiția în oameni”.

Deputata a felicitat echipa IFM Electronic, menționându-i pe Alex Măgdoiu, Daria Mircea, Alina Rădulescu și Andrei Apostoiu pentru ceea ce au reușit să construiască la Sibiu și a transmis că rămâne deschisă colaborării pentru a răspunde provocărilor viitoare.

