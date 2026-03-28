trei tineri din rășinari reținuți pentru furturi de zeci de mii de lei / video

În cursul zilei de vineri, 27 martie, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr au reținut trei tineri, cercetați penal pentru comiterea infracțiunii de furt calificat în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii februarie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns ilegal în două imobile de pe raza județului Sibiu, de unde au sustras scule de construcții, precum și într-un autocar parcat în apropierea localității Păltiniș, de unde au luat mai multe bunuri. Prejudiciul total cauzat a fost estimat la aproximativ 14.500 lei.

Activitățile complexe de cercetare penală au dus la identificarea celor trei tineri, cu vârste între 18 și 23 de ani, din Rășinari, bănuiți de comiterea faptelor.

În baza probatoriului administrat, la 27 martie 2026 s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

De asemenea, în urma investigațiilor, au fost recuperate bunuri în valoare de 10.000 lei.