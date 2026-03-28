vaccinare anti-hpv și în farmacii: cât costă și cine beneficiază gratuit

Pe scurt: România încearcă să recupereze decalajul la vaccinarea anti-HPV, iar Ministerul Sănătății ia în calcul extinderea vaccinării în farmacii, după modelul altor țări europene.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția sâmbătă, 28 martie 2026, asupra situației grave a rujeolei în România, unde țara ocupă primul loc în Europa la numărul de decese înregistrate în rândul copiilor nevaccinați.

Potrivit Mediafax, România se află totodată pe ultimul loc la rata de vaccinare împotriva rujeolei.

„Suntem pe primul loc în Europa la numărul de copii morți de rujeolă, copii nevaccinați, și pe ultimul loc în Europa la numărul de vaccinări pentru rujeolă. Începem să fim pe un trend ascendent și încep lucrurile să arate mai bine la vaccinarea anti-HPV. Apropo de asta, se vede efectul măsurilor luate anul trecut în primăvară”, a declarat Rogobete.

Extinderea vaccinării anti-HPV în farmacii este analizată de Ministerul Sănătății

Un punct central al declarațiilor ministrului a fost vaccinarea anti-HPV. Rogobete a subliniat că modificarea vârstei de gratuitate pentru vaccinul anti-HPV, extinsă până la 26 de ani atât pentru fete, cât și pentru băieți, a început să producă rezultate vizibile la nivel național.

„Iată că deja începe să se vadă un trend destul de ascendent, destul de bine conturat pentru vaccinarea anti-HPV”, a precizat ministrul.

Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății are în vedere noi măsuri pentru creșterea accesului la vaccinuri. Una dintre acestea, deja implementată din luna ianuarie 2026, este vaccinarea antigripală în farmacii.

„Urmează încă două măsuri pe care le susținem. Una este deja în implementare, vaccinarea în farmacii pentru vaccinul antigripal. Și acum suntem în discuții. Îmi doresc să extindem acest mecanism, care nu se întâmplă doar în România. În multe țări europene se practică. Să extindem vaccinarea în farmacii și pentru HPV, și mă rog, pentru cele care se pretează”, a declarat Rogobete.

Ministrul a explicat că nu toate vaccinurile pot fi administrate în farmacii, din motive de siguranță, însă pentru vaccinul anti-HPV această opțiune este posibilă.

„Nu poți face vaccinarea în farmacii pentru orice tip de vaccin, pentru că unele au poate o reacție care trebuie puțin monitorizată, au un regim mai special de vaccinare, de păstrare a vaccinului și așa mai departe. Dar pentru HPV este posibil și îmi doresc să-l extindem. Pentru că e nevoie să recuperăm această întârziere de vaccinare, care din păcate face victime”, a subliniat ministrul Sănătății.

Cât costă și cine poate beneficia gratuit de vaccinul anti‑HPV

Vaccinarea împotriva HPV în România este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare. Aceasta se realizează la medicul de familie sau în centrele de vaccinare autorizate, fără cost pentru pacient.

Pentru femeile între 27 și 45 de ani, vaccinul poate fi compensat50%, astfel încât pacientul plătește doar diferența din preț. Este necesară o rețetă de la medic pentru a beneficia de gratuitate sau compensare.

Dacă nu ești eligibil pentru schema gratuită sau compensată, vaccinul poate fi achiziționat direct din farmacie, costul unei doze fiind între 500 și 700 de lei. Schema completă presupune de obicei 2 sau 3 doze, ceea ce duce la un cost total cuprins între 1 000 – 2 100 lei. Acest vaccin protejează împotriva tipurilor de HPV responsabile pentru cancerul de col uterin și alte afecțiuni, fiind recomandat atât fetelor, cât și băieților.

Ministrul recomandă părinților să se informeze din surse medicale sigure

Referindu-se la reticența unor părinți față de vaccinare, Rogobete a făcut apel la consultarea surselor validate medical și la discuții cu medicii specialiști.

„Să nu ia de bun ce văd pe TikTok sau pe rețelele de socializare, pentru că sfatul medical, și am spus asta de foarte multe ori și mă repet, chiar dacă nu toată lumea este de acord cu mine, din punctul meu de vedere, sfaturi medicale pot da doar medici”, a transmis ministrul.

El a subliniat responsabilitatea pe care o au politicienii, influencerii și mass-media de a promova recomandările profesioniștilor din sănătate. Rogobete a criticat situațiile în care politicienii descurajează vaccinarea, considerând că astfel de mesaje pot avea consecințe grave.