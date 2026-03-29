ansamblul „mândre plaiuri boicene” pleacă să reprezinte sibiul în sua: raluca turcan, s-a prins în horă la repetiții / foto

Pe scurt: Tinerii din Boița duc tradițiile locale peste ocean, susținuți de primarul Nicolae Cocoș și de profesorii Cornelia și Ion Raulea.

Ansamblul Folcloric „Mândre Plaiuri Boicene” din Boița, județul Sibiu, se pregătește să reprezinte România în Statele Unite, după ce a atras atenția publicului pe canale naționale de televiziune cu milioane de telespectatori.

Potrivit Deputatului Raluca Turcan, care a vizitat ansamblul în timpul unei repetiții, fiecare membru al grupului este un adevărat ambasador al culturii românești.

Succesul actual al ansamblului nu este întâmplător. Primarul Nicolae Cocoș a investit constant în promovarea tradițiilor locale, a căutat parteneri și a creat condiții pentru pregătirea tinerilor interesați de folclor. Alături de el, profesorii Cornelia și Ion Raulea îi ghidează pe tinerii artiști cu răbdare și profesionalism, contribuind la consolidarea unei comunități active și pasionate de valorile locale.

„Aceasta este fundația succeselor ansamblului și peste ea se vor clădi altele, întotdeauna mai mari”, a transmis Raluca Turcan, mulțumind comunității din Boița pentru implicare și pentru șansa de a promova dansul românesc.

Ea a adresat felicitări instructorilor și primarului Nicolae Cocoș, urând succes ansamblului în turneul din Statele Unite.

Prezența ansamblului „Mândre Plaiuri Boicene” pe scena internațională marchează un nou pas în recunoașterea și promovarea tradițiilor populare din Sibiu, demonstrând că investiția în cultură și educație artistică aduce rezultate vizibile atât la nivel național, cât și internațional.

