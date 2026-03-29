china avansează militar: a creat o „haită” de roboți ucigași / video

Pe scurt: Roboții-câini chinezești pot lua decizii fără operator uman și colaborează cu dronele pentru misiuni complexe. Tehnologia ridică întrebări despre viitorul războiului.

Armata chineză a testat un sistem de roboți-câini de luptă care pot opera autonom, acționând împreună ca o „haită de lupi”.

Potrivit Mediafax, aceste dispozitive sunt destinate uzului militar și sunt capabile să ia decizii pe câmpul de luptă fără intervenția directă a unui operator uman.

Testele, relatate de International Defence Analysis, au vizat un sistem în care roboții-câini se coordonează reciproc și pot executa mai multe tipuri de operațiuni, inclusiv recunoaștere, atac și logistică. Organizatorii au stabilit că utilizarea forței de către acești roboți necesită totuși aprobarea unui operator uman.

Sistemul testat poate funcționa integrat cu drone, permițând operațiuni combinate aer-sol. Această abordare deschide noi perspective pentru tacticile militare autonome, unde roboții și dronele colaborează pentru a atinge obiective complexe.

Primele imagini cu haita de roboți-câini au fost publicate de autoritățile chineze în săptămâna care s-a încheiat duminică, 29 martie 2026.

Potrivit sursei citate, testul marchează un progres semnificativ în domeniul tehnologiei autonome și ridică întrebări urgente despre viitorul conflictelor armate, în contextul în care roboții militari dotați cu inteligență artificială devin tot mai performanți, nu obosesc și nu manifestă teamă.