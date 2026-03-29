cod galben și portocaliu de inundații pe râuri din 12 județe

Pe scurt: Mai multe râuri din județele Covasna, Harghita, Brașov, Prahova și Vrancea sunt sub cod galben sau portocaliu de inundații. Vezi zonele vizate și perioada de risc.

Institutul Național de Hidrologie a actualizat prognoza privind riscul de inundații pe fondul precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării debitelor, potrivit Mediafax.

Avertizarea cod galben este valabilă până luni, 30 martie 2026, la ora 24:00, pe râurile din următoarele bazine hidrografice: Râul Negru (județele Covasna, Harghita și Brașov), Ialomița – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Prahova și Ialomița), Buzău – bazin amonte Acumularea Siriu și afluenții sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Buzău și Vrancea), Putna, Siret – afluenții de dreapta sectorului aval confluență cu râul Trotuș – amonte confluență cu râul Putna (județul Vrancea), Trotuș (județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului și afluenții sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele Suceava și Neamț), Bistrița – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Suceava, Neamț, Harghita și Bacău).

Hidrologii au emis cod portocaliu de inundații până luni, 30 martie 2026, la ora 12:00, pentru râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru – bazin amonte confluență cu râul Covasna (județele Covasna și Harghita), Putna – bazin amonte S.H. Colacu și afluenții sectorului aval S.H. Colacu, râul Putna – pe sectorul aferent S.H. Mircești (județul Vrancea), Trotuș – bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții de dreapta sectorului aval S.H. Ghimeș Făget – amonte S.H. Vrânceni (județele Harghita, Bacău și Covasna).

Specialiștii atrag atenția că aceste avertizări au fost emise din cauza precipitațiilor prognozate, a topirii zăpezii și a propagării debitelor pe râuri, ceea ce poate duce la creșteri de niveluri și posibile inundații locale.

Zonele vizate includ atât râuri principale, cât și afluenți, iar populația din județele afectate este sfătuită să urmărească evoluția situației și să respecte recomandările autorităților.