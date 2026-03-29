copiii prezintă primăvara prin artă, duminică, 29 martie 2026, la căminul cultural sadu

Pe scurt: Copiii din Sadu aduc primăvara pe scenă, iar întreaga comunitate este invitată să participe la Festivalul Armoniei, ediția a II-a.

Festivalul Armoniei revine la Sadu cu ediția a doua, duminică, 29 martie 2026, începând cu ora 14:00, la Căminul Cultural Sadu, acolo unde funcționează temporar și Școala Gimnazială „Samuil Micu”. Evenimentul este organizat de școală, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Sadu, societatea Thimm Packaging și Party Boom Animatori pentru copii, potrivit Primăriei Sadu.

Festivalul se adresează copiilor, părinților și întregii comunități, fiind dedicat exprimării emoțiilor și talentului prin activități artistice. Cei mici vor prezenta creații care reflectă modul în care văd ei primăvara, folosind culoare și energie. Organizatorii subliniază că evenimentul oferă adulților ocazia de a se bucura de momente autentice alături de copii, într-o atmosferă relaxată.

„La Sadu, armonia se simte cel mai bine când suntem împreună”, transmit organizatorii, care îi invită pe toți membrii comunității să participe la această sărbătoare a primăverii și a creativității. Festivalul Armoniei promite momente simple, dar frumoase, trăite împreună de întreaga comunitate locală.