daniela cîmpean, președinta consiliului județean, și-a invitat colegele din liceu la birou, după program

Pe scurt: Daniela Cîmpean a rememorat momentele din liceu alături de colegele sale, subliniind că prieteniile adevărate nu depind de funcții sau statut social.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a transmis sâmbătă, 28 martie 2026, un mesaj despre importanța păstrării identității personale și a prieteniilor autentice, chiar și după ocuparea unei funcții publice. Potrivit postării publicate pe Facebook, Cîmpean a subliniat că, indiferent de rolurile pe care le avem în societate, rămânem aceiași oameni cu trecut, emoții și legături sincere.

„Există încă oameni care cred că, odată ajunși într-o funcție publică, devii doar funcția. Fără trecut, fără pauze, fără momente în care să fii, pur și simplu, tu”, a scris Daniela Cîmpean. Ea a adăugat că, dincolo de orice rol, fiecare păstrează amintirile din școală, prieteniile legate fără interes și emoțiile trăite în adolescență.

Pe 28 martie 2026, Cîmpean a participat la o întâlnire cu colegele sale din promoția 1993 a liceului pedagogic, o ocazie care i-a permis să „închidă agenda” și să redeschidă, pentru câteva ore, un capitol simplu și sincer din viață. „A fost atât de bine să închid agenda și să redeschid, măcar pentru puțin, capitolul acela simplu și sincer”, a mărturisit ea.

Președinta Consiliului Județean Sibiu a subliniat că prieteniiile formate în liceu nu au nevoie de funcții pentru a rezista, ci tocmai faptul că nu au fost niciodată legate de acestea le face durabile. „Prieteniile care au început atunci nu au nevoie de funcții ca să reziste. Ele rezistă tocmai pentru că nu au avut niciodată legătură cu ele”, a precizat Cîmpean.

Întâlnirea cu fostele colege a avut loc la finalul programului de lucru, iar atmosfera a fost una relaxată, cu râsete și amintiri din perioada liceului. „Pentru cei care se întreabă: da, râdem la fel ca în liceu”, a adăugat ea, menționând că astfel de momente sunt sănătoase și necesare pentru a-ți aminti cum e să fii, din nou, licean, cu emoțiile curate ale adolescenței.