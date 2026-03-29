fetele de la fc hermannstadt au facut spectacol: ploaie de goluri cu uta

Echipa feminină de fotbal FC Hermannstadt a făcut spectacol la Cisnădie, unde s-a impus cu 10-1 în jocul cu AFC UTA Arad, din etapa a 12-a a Seriei 2 din Liga 2.

Golurile echipei sibiene au fost reușite de Chirilă (2), Budică (3), Dinescu (2), Popa (2) și Muntean.

Sibiencele sunt pe locul 5 în serie, cu 22 de puncte din 12 partide.

Echipa de fete a Academiei de Fotbal Măgura joacă în competițiile oficiale sub egida clubului FC Hermannstadt, în baza unui protocol de coloborare.