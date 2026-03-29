fosta campioană irina stoica și-a văzut visul cu ochii: a înființat o academie de box la sibiu

Fosta campioană Irina Stoica și-a văzut visul cu ochii și a înființat o Academie de box care îi poartă numele.

Sibiul se mândrește cu o nouă academie, ACS Academia de Box ”Irina Stoica”. Sala de box este făcută de la zero de multipla campioană națională și câștigătoare a Cupei României, Irina Stoica și este situată pe strada Onisifor Ghibu, Nr. 2.

Prima competiție a Academiei de Box ”Irina Stoica” a fost un turneu amical la Râmnicu Vâlcea, acolo unde s-au desfășurat meciuri amicale contra pugiliștilor de la CS Vâlcea 1924.

Antrenoarea Irina Stoica a participat la competiție cu sportivii: Ionuț Nicholas, Sebastian Bălteanu, Andreas Ganea Pârvulescu și Alin Stoet.

”Elevii mei s-au mai remarcat la primele meciuri ca fiind sportivi cu potențial și de perspectivă. Boxul este un sport pentru cei curajoși, care se practică de la vârste fragede. Sacrificiile pentru cei care vor performanță nu sunt tocmai puține, iar talentul trebuie însoțit obligatoriu de multă muncă” spune Irina Stoica pentru Ora de Sibiu.

Fosta campioană așteaptă la antrenamente cât mai mulți copii și tineri care vor să practice sport pentru educație și sănătate. ”Eu îmi doresc să dezvolt secția de box, dar pe lângă partea de performanță există și partea de pregătire pentru sănătate. Oricine își dorește să facă acest sport pentru plăcere este așteptat la sala mea” a mai declarat Irina Stoica.

Programul secției de box a Academiei ”Irina Stoica” este de luni – vineri, între orele 18:00– 21:00. Alte informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0742.836.157 (antrenoarea Irina Stoica).

Rezultate obținute în cariera de sportivă de Irina Stoica: