incident la decolarea unui avion wizz air: a revenit de urgență la sol

Pe scurt: Un Airbus A320 Wizz Air a revenit la Iași la scurt timp după decolare, din cauza unei probleme tehnice la motor. Aeronava va fi verificată în Polonia.

Un zbor Wizz Air care urma să opereze ruta Iași – Istanbul a fost nevoit să revină la sol sâmbătă, 28 martie 2026, după ce la scurt timp de la decolare a apărut o defecțiune la unul dintre motoare.

Potrivit Adevărul, incidentul a avut loc în cursul serii, iar la bord se aflau atât pasageri, cât și membri ai echipajului.

Echipajul avionului, un Airbus A320 înmatriculat 9H-WZR, a decis să se întoarcă pe Aeroportul Iași în timp ce aeronava se afla la nord de Constanța, după ce a fost semnalată o problemă serioasă la motor.

Piloții au reacționat rapid și au solicitat revenirea pe aeroportul de origine, reușind să aterizeze în siguranță, fără incidente pentru pasageri.

„Avionul companiei low-cost a aterizat în siguranță la Iași, iar zborurile programate între Iași și Istanbul în noaptea de 28 martie au fost operate cu o altă aeronavă”, a transmis BoardingPass, citat de sursa menționată.

Aeronava va fi verificată tehnic la Katowice, Polonia

Surse din cadrul Aeroportului Iași au precizat că aeronava implicată urmează să fie repusă în funcțiune după ce va fi supusă unor verificări tehnice amănunțite. Avionul va pleca duminică, 29 martie 2026, spre Katowice, în Polonia, unde specialiștii vor evalua defecțiunea și vor efectua eventualele reparații necesare.

Pasagerii afectați de incident au fost preluați de o altă aeronavă, astfel încât zborurile Iași–Istanbul programate pentru noaptea de 28 martie 2026 au fost operate fără alte întârzieri majore.