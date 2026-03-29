intervenție în forță a poliției în cartierul magnolia din sibiu / foto

Cinci echipaje de poliție au intervenit de urgență, în jurul amiezii zilei de duminică, 29 martie, în cartierul Magnolia din Sibiu.

Potrivit primelor date, în urma unui apel la 112, o femeie ar fi cerut ajutorul poliției după ce ar fi fost victima unor violențe familiale.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, deși la fața locului au fost direcționate doar un echipaj sau două, alți polițiști aflați pe aceeași frecvență și în apropiere s-au deplasat de urgență acolo pentru a oferi sprijin, dacă era necesar.

UPDATE: IPJ Sibiu a transmis următoarele informații

Conform IPJ Sibiu, în cursul zilei de astăzi, 29 martie, în jurul orei 11:10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat în vârstă de 57 de ani, care a reclamat că fiica sa ar fi fost agresată fizic de concubinul său, la domiciliul acesteia din municipiul Sibiu.

“În locuința indicată, polițiștii au identificat atât femeia în cauză, în vârstă de 30 de ani, cât și pe concubinul acesteia, un bărbat în vârstă tot de 30 de ani. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, între cei doi concubini s-a iscat un conflict, bărbatul încercând să o scoată forțat pe femeie din casă.

În cauză a fost întocmit formularul de evaluare a riscului privind violența domestică, pus la dispoziția victimei, rezultatul fiind negativ. Nu a fost necesară intervenția echipajelor medicale.

Femeia în vârstă de 30 de ani a depus plângere pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe.” a transmis IPJ Sibiu