klaus iohannis, apariție publică rară la un eveniment în centrul sibiului: ce mesaj a transmis fostul președinte / video

Pe scurt: Fostul președinte a revenit în atenția sibienilor cu o apariție discretă la slujba de Florii, acceptând să facă selfie-uri și transmițând urări de sărbători.

Klaus Iohannis, fostul președinte al României, a fost prezent duminică, 29 martie 2026, în centrul Sibiului, unde a participat împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, la slujba de Florii oficiată la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”.

Evenimentul marchează una dintre cele mai importante sărbători din calendarul catolic, celebrând intrarea lui Iisus în Ierusalim.

Potrivit Adevărul, cuplul a ajuns la biserica din centrul orașului în cursul dimineții, alegând să intre pe una dintre ușile secundare ale lăcașului de cult.

La finalul ceremoniei religioase, Klaus Iohannis a fost abordat de mai mulți localnici care au dorit să facă fotografii și selfie-uri cu fostul șef al statului. Iohannis a acceptat cu amabilitate solicitările, oprindu-se pentru câteva momente alături de sibieni.

Întrebat de jurnaliști, Iohannis a transmis un mesaj scurt cu ocazia sărbătorilor pascale: „Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite și multă sănătate”.

Apariția din 29 martie 2026 este una dintre puținele din ultima perioadă pentru Klaus Iohannis, care a preferat să rămână discret după finalizarea mandatului prezidențial. Una dintre absențele notabile a fost în august 2025, când nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, alegând să transmită doar un mesaj de condoleanțe.

Retragerea sa din prim-plan a fost remarcată și prin aparițiile sporadice surprinse de presă. Înainte de slujba de Florii, una dintre ultimele imagini cu Iohannis îl arăta măturând trotuarul din fața casei sale din Sibiu.

De asemenea, în mai 2025, a fost fotografiat la secția de votare, iar în vara aceluiași an, presa a relatat că frecventează Clubul de golf „Paul Tomiță” din Pianu de Jos, județul Alba.

Prezența sa la slujba de Florii a fost remarcată de localnici, care au profitat de ocazie pentru a interacționa cu fostul președinte, într-un moment rar de apropiere publică după retragerea din funcția supremă în stat.