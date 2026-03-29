mircea lucescu dus de urgență la spital: ar fi leșinat pe teren, la antrenament

Selecționerul României, Mircea Lucescu, în vârstă 80 de ani, a fost transportat de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia.

Incidentul a avut loc cu două zile înaintea meciului amical dintre Echipa națională de fotbal a Slovaciei și Echipa națională de fotbal a României, programat la Bratislava. Selecționerul a acuzat amețeli și o stare generală de rău în timpul ședinței tehnice, iar membrii staff-ului i-au acordat imediat primul ajutor și au apelat serviciul de urgență 112.

La scurt timp, Federația Română de Fotbal a transmis un comunicat oficial privind starea de sănătate a tehnicianului.

FRF: „Starea selecționerului este stabilă”

Potrivit reprezentanților FRF, intervenția echipajelor medicale a fost rapidă și eficientă.

„Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.

În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.

Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații”, se arată în comunicatul FRF.

Este puțin probabil să facă deplasarea la Bratislava

Surse din cadrul echipei indică faptul că Mircea Lucescu va rămâne sub supraveghere medicală în următoarele zile, ceea ce face improbabilă deplasarea sa la Bratislava pentru partida amicală.

Tehnicianul s-a confruntat și în trecut cu probleme de sănătate. La începutul anului a fost internat în România, iar ulterior a efectuat investigații suplimentare în Belgia, primind în cele din urmă acceptul medicilor pentru a reveni pe bancă.

De asemenea, în 2009, pe vremea când o antrena pe FC Șahtior Donețk, Mircea Lucescu a suferit o intervenție chirurgicală pe cord, în urma căreia i-a fost montat un stent. În 2023, a fost operat de coxartroză la șoldul stâng, iar în 2024 a trecut printr-o nouă intervenție, la șoldul drept, unde i-a fost montată o proteză.