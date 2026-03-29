o țară europeană oferă concediu plătit angajaților dacă au animalul de companie bolnav

Pe scurt: Italia devine prima țară europeană care recunoaște legal dreptul la concediu plătit pentru îngrijirea animalelor de companie bolnave. Măsura a fost salutată de organizațiile pentru protecția animalelor.

Italia a adoptat o lege care permite angajaților să solicite concediu plătit pentru îngrijirea animalelor de companie bolnave, dacă acestea necesită îngrijire urgentă.

Potrivit adevarul.ro, măsura a fost inspirată de o hotărâre judecătorească ce a stabilit că îngrijirea unui animal bolnav poate fi încadrată drept „motiv personal sau familial grav” în legislația muncii.

Legea se aplică la nivel național, iar pentru a beneficia de acest tip de concediu, angajații trebuie să prezinte un certificat veterinar care să ateste starea de sănătate a animalului. Acest document justifică absența temporară de la locul de muncă și oferă un cadru legal clar pentru protejarea angajaților care dețin animale de companie.

Decizia are la bază legislația italiană privind protecția animalelor. Articolul 727 din Codul Penal prevede sancțiuni pentru cei care lasă animalele în suferință gravă, iar instanțele au interpretat că proprietarii au responsabilitatea de a asigura îngrijirea necesară în caz de boală sau accident.

Organizațiile pentru protecția animalelor au susținut această măsură, argumentând că urgențele medicale ale animalelor de companie trebuie tratate la fel ca alte urgențe personale sau familiale. Astfel, proprietarii nu mai sunt puși în situația de a alege între responsabilitățile profesionale și îngrijirea animalului lor.

Această inițiativă plasează Italia în avangarda legislației europene privind drepturile angajaților și protecția animalelor de companie.