peste 10.800 lei strânși pentru reading hub – foișor de lectură la școala „samuil micu”, proiect susținut la maratonul sibiu. cât mai e nevoie

Pe scurt: Elevii din Sadu ar putea avea în curând un spațiu modern de lectură în aer liber, grație implicării comunității și susținerii la Maratonul Internațional Sibiu.

Comunitatea din Sadu a reușit să strângă 10.063 lei din cei 14.000 lei necesari pentru realizarea proiectului Reading Hub – Foișor pentru lectură și relaxare în curtea Școlii Gimnaziale „Samuil Micu”. Potrivit Primăriei Sadu, suma adunată până joi, 26 martie 2026, reflectă implicarea profesorilor, părinților, elevilor, foștilor elevi și a prietenilor școlii și ai comunei.

Mai sunt necesari aproximativ 4.000 lei pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Inițiativa a fost înscrisă la Maratonul Internațional Sibiu, unde poate fi susținută atât prin donații, cât și prin distribuirea informației. Proiectul a trecut printr-o selecție riguroasă și răspunde nevoii de a crea un spațiu sigur, prietenos și accesibil pentru lectură și relaxare în aer liber, într-un context în care copiii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor.

Reading Hub va oferi elevilor un spațiu modern pentru lectură și relaxare în aer liber

Potrivit Primăriei Sadu, fiecare donație a adus comunitatea mai aproape de realizarea unui loc unde copiii pot citi, visa și crește frumos, în aer liber. „Acest rezultat nu este doar o sumă. Este dovada că Sadu este o comunitate unită, care crede în educație, în copii și în puterea lecturii”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Proiectul Reading Hub propune amenajarea unui foișor în curtea școlii, destinat activităților de lectură și relaxare pentru elevi. Inițiativa vine ca o alternativă sănătoasă la timpul petrecut în fața ecranelor, încurajând cititul și socializarea în aer liber. Cei care doresc să susțină proiectul pot dona sau pot distribui informația accesând pagina oficială a proiectului.

Reprezentanții Primăriei Sadu au subliniat că „uneori, cel mai frumos mod de a spune «mulțumesc» unei școli este să contribui la viitorul ei”. Ei îi încurajează pe toți cei interesați să ajute la transformarea acestui vis în realitate, pentru ca elevii să beneficieze de un spațiu modern și sigur dedicat lecturii.