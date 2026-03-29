proteste masive împotriva lui trump: „vrea să conducă asupra noastră ca un tiran” / video

Pe scurt: Protestatarii din SUA au criticat războiul din Iran și politicile privind imigrația, afișând caricaturi cu Trump și vicepreședintele JD Vance.

Mii de persoane au participat sâmbătă, 28 martie 2026, la proteste de amploare împotriva administrației Donald Trump, desfășurate în marile orașe din Statele Unite.

Manifestațiile, organizate sub titlul „No Kings” („Fără regi”), au ajuns la a treia ediție și au avut loc în centre urbane precum New York, Washington DC și Los Angeles, potrivit Radio România Actualități.

Organizatorii au declarat că protestele vizează politicile promovate de Donald Trump, printre care războiul din Iran, măsurile federale stricte privind imigrația și creșterea costului vieții. „Trump vrea să conducă asupra noastră ca un tiran. Dar aceasta este America, iar puterea aparține poporului – nu unor regi autoproclamați și camarilei lor de miliardari”, au transmis organizatorii, citați de BBC.

Participanții la manifestații au purtat pancarte, efigii și caricaturi cu președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți membri ai administrației. Mulți dintre protestatari au cerut înlăturarea și arestarea liderilor de la Casa Albă, acuzându-i de abuz de putere și încălcarea principiilor democratice.

Acțiunile de protest s-au desfășurat simultan în aproape toate marile orașe americane, reflectând o mobilizare națională împotriva actualei conduceri. La fel ca la edițiile anterioare ale manifestațiilor „No Kings”, atmosfera a fost marcată de discursuri critice la adresa administrației și de apeluri la unitate civică.

Potrivit organizatorilor, mișcarea va continua până când cererile lor privind schimbarea politicilor interne și externe ale Statelor Unite vor fi luate în considerare de autorități.