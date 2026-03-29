raluca turcan în vizită la țichindeal: „zeci de copii vulnerabili sunt sprijiniți prin after-school-ul unei asociații” / foto

Pe scurt: Voluntarii Asociației Speranța și Zâmbet nu aduc doar ajutoare materiale, ci construiesc relații directe cu comunitățile vulnerabile din Sibiu.

Mii de persoane din județul Sibiu își leagă siguranța zilei de mâine de activitatea voluntarilor Asociației Speranța și Zâmbet, care organizează lunar zeci de transporturi de ajutoare către comunități vulnerabile.

Potrivit Deputatului Raluca Turcan, unul dintre aceste transporturi a avut loc sâmbătă, 28 martie 2026, la Țichindeal.

La Țichindeal, o comunitate întreagă figurează oficial cu o singură adresă, strada Principală nr. 77, însă în realitate sunt zeci de case, multe dintre ele ridicate cu sprijinul lui Jenny Rasche, cunoscută drept „doamna Jeni”, și al echipei sale de voluntari. Aceștia nu se limitează la a distribui alimente sau materiale de construcții, ci cunosc personal fiecare membru al comunității, știind cine merge la școală, cine lucrează sau cine are probleme sociale.

Implicarea voluntarilor nu se oprește la Țichindeal, ci continuă în localități precum Tălmăcel, Chirpăr sau în zona cunoscută sub numele de Dallas, din Câmpșorul Sibiului. „Diferența dintre abandon și speranță nu este un camion de ajutoare, ci prezența, răbdarea, șansa”, a subliniat Raluca Turcan.

La Țichindeal, 56 de copii beneficiază de after-school și sprijin educațional

În Țichindeal, 56 de copii participă la programul after-school organizat de asociație, unde primesc sprijin la teme și atenția unor învățătoare dedicate, implicate de ani de zile în acest proiect. Voluntarii oferă atât sprijin material, cât și suport emoțional pentru vârstnici și copii, încercând să aducă speranță și stabilitate în viețile acestora.

Raluca Turcan a transmis că fiecare vizită alături de Jenny Rasche în județ reprezintă o lecție despre importanța respectului și susținerii pentru cei care, fără a căuta recunoaștere, reușesc să schimbe în bine comunitățile locale.

