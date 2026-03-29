romgaz amână începerea livrărilor de gaz către populație

Pe scurt: Romgaz amână cu un an intrarea pe piața casnică. Prețurile rămân plafonate până în aprilie 2027, iar primele oferte pentru populație apar abia în decembrie 2026.

Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România, a anunțat că nu va putea furniza gaze către consumatorii casnici până la 31 martie 2027.

Potrivit adevarul.ro, compania de stat estimează că primele oferte comerciale pentru populație vor fi lansate abia în decembrie 2026, iar livrările efective vor începe după 1 aprilie 2027.

Planurile inițiale ale Romgaz prevedeau intrarea pe piața de furnizare pentru clienții casnici începând cu 1 aprilie 2026. Totuși, compania a precizat că nu dispune de cantități suficiente de gaze și nici de personalul necesar pentru a opera departamentul de furnizare destinat populației.

„Estimăm că Romgaz va lansa primele oferte pentru populație în luna decembrie 2026, oferte pentru livrarea gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2027”, au transmis reprezentanții companiei.

Prețul gazelor pentru consumatorii casnici rămâne plafonat până în aprilie 2027

Deși autoritățile au dat asigurări în februarie 2026 că românii vor beneficia de gaze mai ieftine, realitatea pieței arată că acest lucru nu se va întâmpla înainte de 2027. În această perioadă, prețul gazelor pentru consumatorii casnici va rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh, conform Ordonanței de Urgență adoptate în 5 martie 2026.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că intervalul aprilie 2026 – aprilie 2027 este necesar pentru a proteja populația de fluctuațiile de preț cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu. Liberalizarea pieței este programată pentru 2027, odată cu creșterea producției de gaze din Marea Neagră.

„Cel mai important document adoptat în ședința de guvern se referă la menținerea prețurilor la gaz pentru locuințele din România, pentru consumatorii casnici, din aprilie 2026 până în aprilie 2027. Decizia de a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește a fost luată pe baza a trei considerații”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Astfel, consumatorii casnici din Sibiu și din întreaga țară vor trebui să aștepte până după 1 aprilie 2027 pentru a putea beneficia de ofertele Romgaz, în contextul în care prețurile rămân plafonate încă un an.