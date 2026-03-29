spirit civic la cârța, unde localnicii și primăria colaborează pentru un mediu mai curat

Pe scurt: Localnicii din Cârța și alte comune din județul Sibiu s-au mobilizat pentru curățenia de primăvară, demonstrând spirit civic și implicare în comunitate.

Curățenia de primăvară a adus împreună, sâmbătă, 28 martie 2026, zeci de localnici din comuna Cârța, județul Sibiu, care au răspuns apelului lansat de Primărie pentru igienizarea spațiilor publice. Voluntarii au contribuit la strângerea deșeurilor și la îngrijirea zonelor verzi, iar efortul lor a fost apreciat public de autorități.

Acțiuni similare în mai multe localități din județ

Astfel de acțiuni de curățenie de primăvară s-au desfășurat în același weekend și în alte localități din județul Sibiu, la final de martie.

Peste 500 de voluntari au strâns tone de deșeuri și au plantat 100 de arbori, la Avrig / foto

Reprezentanții Primăriei Cârța au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați, subliniind importanța colaborării pentru binele comunității: „Mulțumim tuturor celor care au participat la acțiunea de curățenie și au dat o mână de ajutor pentru ca localitatea noastră să fie mai curată și mai îngrijită. Apreciem timpul și implicarea voastră!”

Spiritul civic și colaborarea între cetățeni și instituții sunt încurajate de autoritățile locale, care consideră că astfel de inițiative transformă localitatea într-un loc mai plăcut pentru toți locuitorii.