tragedie pe un stadion care găzduiește cupa mondială 2026: un suporter a murit după ce a căzut de la etaj

Pe scurt: Redeschiderea Stadionului Azteca, pregătit pentru Cupa Mondială 2026, a fost umbrită de moartea unui fan care a căzut de la etaj în timpul unui meci amical.

Stadionul Azteca din Mexico City, proaspăt renovat după aproape doi ani de lucrări, a fost scena unei tragedii sâmbătă, 28 martie 2026, în timpul meciului amical dintre Mexic și Portugalia.

Potrivit adevarul.ro, un suporter mexican aflat în stare de ebrietate a încercat să coboare de la nivelul doi către primul, pe exteriorul stadionului, evitând căile normale de acces. Bărbatul și-a pierdut echilibrul și a căzut în gol până la parter, suferind răni extrem de grave. Eforturile echipelor de intervenție de la fața locului nu au reușit să-i salveze viața, acesta fiind declarat decedat.

Redeschiderea oficială a Stadionului Azteca a avut loc cu ocazia meciului amical Mexic–Portugalia, încheiat cu scorul de 0-0. Arena, cu o capacitate de aproximativ 90.000 de locuri, va găzdui meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026, programat pentru joi, 11 iunie, între Mexic și Africa de Sud.

Lucrările de modernizare au vizat atât aspectul, cât și funcționalitatea stadionului. O parte din tribuna inferioară a fost demolată pentru a crea mai mult spațiu pentru spectatori, iar lojele din zona de jos au fost eliminate. Fațada exterioară a fost refăcută complet și dotată cu ecrane LED pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Pentru siguranță și confort, structura a fost consolidată, iar pe laterale au fost amenajate două zone mari pentru relaxare și baruri destinate fanilor.

Stadionul Azteca este una dintre cele mai importante arene din istoria fotbalului mondial, fiind, alături de Maracanã din Rio de Janeiro, singurul stadion care a găzduit două finale de Cupă Mondială: în 1970 (Brazilia–Italia 4-1) și în 1986 (Argentina–Germania de Vest 3-2).

La ediția din 2026, stadionul din Mexico City va găzdui cinci partide, inclusiv meciul de deschidere, însă finala va avea loc pe MetLife Stadium din New Jersey. În Grupa A vor evolua Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud și Cehia sau Danemarca. Grupa K include Portugalia, RD Congo sau Jamaica, Uzbekistan și Columbia, iar Grupa L reunește Anglia, Croația, Ghana și Panama.

Tragedia de pe Stadionul Azteca ridică semne de întrebare privind siguranța fanilor, cu doar două luni înainte de startul Cupei Mondiale 2026, când arena va fi din nou în centrul atenției fotbalului mondial.