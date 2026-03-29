un astronaut aflat în spațiu a rămas fără voce: explicația nasa

Pe scurt: Un incident medical misterios pe ISS ridică semne de întrebare pentru viitoarele misiuni NASA spre Lună. Astronautul Michael Fincke a rămas fără voce, iar cauza nu a fost identificată.

Un incident medical fără precedent a avut loc la bordul Stației Spațiale Internaționale, unde astronautul american Michael Fincke, în vârstă de 59 de ani, a suferit o pierdere bruscă a vocii, fără a prezenta alte simptome.

Potrivit HotNews.ro, incidentul a avut loc marți, 7 ianuarie 2026, și a determinat prima evacuare medicală de urgență a unui astronaut NASA de pe ISS.

Michael Fincke, aflat la a patra sa misiune în spațiu, a povestit pentru Associated Press că episodul s-a petrecut în timp ce lua cina, după ce finalizase pregătirile pentru o ieșire în spațiu programată pentru ziua următoare.

„A fost complet neașteptat. S-a întâmplat uimitor de repede”, a declarat Fincke, citat de The Independent. Astronautul a precizat că nu a simțit nicio durere, dar nu a mai putut scoate niciun sunet, alarmându-și colegii de echipaj prin gesturi.

Reacția echipajului a fost promptă: toți cei șase membri s-au adunat în jurul lui Fincke și au alertat imediat medicii de la sol.

„Colegii mei de echipaj au văzut cu siguranță că eram în primejdie. Toată lumea a fost pe punte în doar câteva secunde”, a relatat astronautul. Episodul a durat aproximativ 20 de minute, după care Fincke și-a revenit complet și nu a mai prezentat simptome similare.

În urma incidentului, NASA a decis să-l aducă pe Michael Fincke pe Pământ înainte de termen. Medicii au exclus un atac de cord și au confirmat că nu a existat niciun episod de sufocare, însă celelalte cauze posibile rămân în curs de investigare.

O ipoteză luată în calcul este legătura cu cele 549 de zile petrecute de Fincke în imponderabilitate, acesta fiind la cinci luni și jumătate de la ultima sa misiune pe ISS când a avut loc incidentul.

Fincke a subliniat importanța aparaturii medicale de la bordul stației, menționând că dispozitivul cu ultrasunete a fost esențial în gestionarea urgenței.

De la revenirea pe Pământ, astronautul a fost supus unor investigații medicale amănunțite, iar NASA analizează acum și dosarele medicale ale altor astronauți pentru a identifica eventuale incidente similare petrecute în spațiu.

Acest incident ridică semne de întrebare privind siguranța viitoarelor misiuni NASA, în special a programului Artemis II, care prevede trimiterea a patru astronauți într-o misiune de 10 zile în jurul Lunii. Deși NASA a reușit să-l aducă rapid pe Fincke de pe ISS, o evacuare medicală de pe Lună sau din apropierea acesteia ar fi mult mai dificilă, mai ales în contextul planurilor de construire a unei baze lunare de 20 de miliarde de dolari.

Pe măsură ce NASA își propune să dezvolte o prezență umană durabilă pe și în jurul Lunii, incidente medicale inexplicabile precum cel al lui Michael Fincke ar putea reprezenta o provocare majoră pentru gestionarea siguranței astronauților în misiuni de lungă durată.