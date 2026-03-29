victorie de prestigiu pentru sibianul ”diego” la gala de kickboxing de la constanța. ”visez să lupt pentru centura iska” / foto

Sibianul Florin Mardiaș (18 ani) a câștigat detașat lupta cu elvețianul Philipp Stöckli, desfășurată vineri, la Gala E.F.C.| Fight Clubbing de la Constanța.

Main Card-ul evenimentului a fost confruntarea internațională la -72 kg, între luptătorul elvețian Phillip Stockli și valorosul sportiv sibian, Florin Mardiaș. Gala de la Constanța dedicată kickboxing-ului a fost organizată de Elite Fighting Championship, Fight Clubbing și CSM Constanța și s-a bucurat de prezența a 20 de luptători de top.

Legitimat la Champions K1 Sibiu, Florin ”Diego” Mardiaș și-a adjudecat fără emoții victoria în fața elvețianului Philipp Stockli, câștigând toate cele trei reprize.

”Am simțit adversarul foarte slab pe lovituri, mai ales că după cântar cred că a avut 10 kg peste mine! Am ascultat planul făcut de antrenorul meu, care a funcționat perfect și așa am reușit să câștigam detașat. Toată această pregătire a funcționat și sunt foarte fericit că la 18 ani am reușit să demonstrez că munca bate talentul și să câștig în fața campionului european ISKA, este o mare realizare. Sper ca într-o zi să pot lupta și eu pentru aceea centură” a declarat ”Diego” pentru Ora de Sibiu.

Antrenorul Răzvan Tudor: ”Succesul ne deschide porți mari în țară și străinătate”

Antrenorul de la Champions K1, Răzvan Tudor este convins că succesul de la Constanța îi va deschide elevului său noi oportunități la profesioniști. Tehnicianul a dezvăluit și care a fost strategia din acest meci, contra unui adversar cu lovituri foarte dure.

”Eu sunt foarte multumit de acest meci. Este cel mai important meci pentru noi, am reușit să ridicăm sala în picioare și să facem show la Elite Fighting Championship! Sincer, mă așteptam să fie un meci mai echilibrat, mai ales că adversarul Phillip Stockli are mult mai multă experiență și l-am văzut în vestiar cum lovește, are niște lovituri foarte puternice si explozive. Dar, stilul meu de Kickboxing este altul, pe mișcare, astfel am reușit să nu îi dăm voie adversarului să își pună în acțiune aceste lovituri. Această gală a fost un real succes, sunt sigur că ne va deschide oportunități mari, atât în țară, cât și afară” spus Răzvan Tudor, antrenorul de la Champions K1 Sibiu.