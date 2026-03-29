viscol puternic și strat consistent de zăpadă la munte, până luni

Pe scurt: Vremea se schimbă radical în Sibiu și alte județe: ploi, ninsori și vânt puternic vor afecta regiunea până luni dimineață.

Sibiu și alte regiuni din România se află sub cod galben de ploi și ninsori până luni, 30 martie 2026, la ora 10.00, potrivit Mediafax, care citează Administrația Națională de Meteorologie.

Conform ANM, în Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, precum și în sud-estul Transilvaniei, sunt prognozate cantități importante de precipitații. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1600 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge și se va depune un strat de zăpadă local consistent, cu grosimi medii între 10 și 20 de centimetri. De asemenea, va fi viscol, cu vânt ce poate atinge viteze de 60-70 km/h.

Până la finalul perioadei de avertizare, cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp, a transmis ANM.

Temporar, vântul se va intensifica și în estul și sud-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig și va favoriza formarea viscolului la munte.

Specialiștii recomandă populației să fie atentă la evoluția vremii și să urmărească actualizările meteorologice pentru a evita situațiile de risc generate de ploi abundente, ninsori și viscol.