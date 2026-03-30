academia forțelor terestre din sibiu, pe primul loc la campionatul militar de înot: cine sunt campionii / foto

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a fost, între 27 și 29 martie, gazda etapei finale a Campionatului Militar de Înot pentru instituțiile de învățământ militar, competiție organizată de Serviciul Educație Fizică Militară din cadrul Statului Major al Apărării.

Sportivii Academiei au demonstrat încă o dată determinare și performanță, obținând rezultate remarcabile:

🥇 cd.frt. Ilinca Axentioi – locul I la 50 m bras și 🥈 locul II la 50 m liber feminin;

🥈 cd.sg.maj. Adrian Morar – locul II la 100 m liber masculin;

🥉 cd.cap. Karina Dragomir – locul III la 50 m bras feminin;

🥉 Locul III la ștafetă combinată (echipe).

Aceste performanțe au adus lotului instituției locul I în clasamentul general al competiției. Mai mult, prin punctajul cumulat, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu s-a clasat pe locul I în ierarhia finală a anului 2025 la nivelul tuturor competițiilor organizate de Ministerul Apărării Naționale pentru instituțiile de învățământ militar.

