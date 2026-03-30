accident cu 5 morți în județul cluj: impact violent între o mașină și un tir / foto video

Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață, 30 martie, în jurul orei 08:00, pe DN1F, în zona localității Sânpaul din județul Cluj.

UPDATE 2: Persoanele decedate au fost identificate, respectiv 3 adulți cu vârste cuprinse între 27-50 de ani și doi minori de 16 și 17 ani.

UPDATE: Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști la fața locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Florești, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde ar fi acroșat partea laterală-spate a unui autocamion.

Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcția Zalău spre Cluj-Napoca.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

În eveniment au fost implicate un autocamion și un autoturism, impactul fiind deosebit de violent.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj-Napoca și Huedin, cu patru autospeciale dotate cu module de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.

În urma accidentului, cinci bărbați au rămas încarcerați în autoturismul puternic avariat. Salvatorii au intervenit contracronometru pentru extragerea victimelor, însă, din nefericire, toți cei cinci prezentau leziuni incompatibile cu viața.

Potrivit primelor informații, în total șase persoane au fost rănite în accident.

Traficul rutier este complet blocat pe ambele sensuri de circulație, iar autoritățile au instituit rute ocolitoare: