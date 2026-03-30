„anii drumeției” devine reper european în ecoturism, cu 800 km de trasee refăcute – irlanda vrea să preia modelul

Pe scurt: Programul „Anii Drumeției” din Sibiu atrage interes național și internațional, după ce a revitalizat turismul montan și a implicat comunitățile locale.

Consiliul Județean Sibiu a organizat luni, 30 martie 2026, un schimb de bune practici dedicat programului de ecoturism „Anii Drumeției”, inițiat și finanțat la nivel județean. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Central Mountains – From the Alps to the Carpathians”, care reunește parteneri din cele șapte țări traversate de Munții Carpați. România este reprezentată în acest proiect de Consiliul Județean Brașov și Asociația de Ecoturism din România (AER), potrivit Consiliului Județean Sibiu.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov, AER, Asociației Carpatine Transilvane – SKV, Asociației Județene de Turism Sibiu și ai programului „Anii Drumeției”. Aceștia au analizat etapele parcurse în implementarea programului, care a dus la reabilitarea a peste 800 de kilometri de trasee montane și la crearea unei platforme dedicate pasionaților de drumeții. De asemenea, au fost prezentate detalii despre pașii necesari pentru implementarea programului, cadrul legal și sursele de finanțare.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a subliniat importanța educației, ecologiei și a implicării meșteșugarilor și producătorilor locali în evenimentele organizate: „Punem accent pe educație, ecologie și integrarea meșteșugarilor și producătorilor locali în evenimentele pe care le organizăm. Ne bucură faptul că programul nostru devine exemplu de bună practică și vă asigur că avem întreaga deschidere de a împărtăși ingredientele unui succes dovedit”, a transmis aceasta la debutul întâlnirii.

Andrei Blumer, președintele Asociației de Ecoturism din România, a evidențiat impactul programului asupra turismului intern: „Am discutat cu ghizi din Sibiu care mi-au spus că ceea ce făceau până acum câțiva ani doar cu turiști străini, acum fac și cu turiști români. Acest program a redeschis apetitul românilor pentru munte. «Anii Drumeției» ar trebui extins la nivel național și dorim să facem o serie de propuneri care să modifice politicile publice.”

Programul „Anii Drumeției” devine reper pentru ecoturismul din România și Europa

Ajuns la al șaptelea an de implementare, programul „Anii Drumeției” s-a impus ca reper în domeniul ecoturismului, oferind experiențe complete în cele trei grupe montane ale județului Sibiu – Cindrel, Făgăraș și Lotrului – sub conceptul „liber în aer liber”.

Modelul dezvoltat la Sibiu a atras atenția partenerilor europeni implicați în proiectul Slowdown, iar Departamentul Regional Galway din Irlanda și-a exprimat deja intenția de a replica această inițiativă. Astfel, programul de ecoturism din Sibiu ar putea deveni un model pentru alte regiuni din Europa, dar și pentru o posibilă extindere la nivel național în România.

