beat „turtă” pe străzile din sibiu: polițiștii l-au tras urgent pe dreapta

În cursul dimineții de duminică, 29 martie, în jurul orei 10:00, polițiștii rutieri din municipiul Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Bihorului de un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Sibiu.

Testarea alcoolscopică a sibianului a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare continuării cercetărilor.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Rutier Sibiu, în vederea stabilirii situației de fapt și aplicării măsurilor legale corespunzătoare.