Pe scurt: Reducerea accizei la motorină ar putea intra în vigoare, însă șoferii care folosesc benzină nu vor beneficia de această măsură. Vezi de ce a luat Guvernul această decizie.

Guvernul României analizează posibilitatea de a reduce acciza la motorină, fără a extinde această măsură și la benzină, potrivit unei declarații făcute de premierul Ilie Bolojan luni, 30 martie 2026. Decizia a fost discutată în contextul în care Ministerul de Finanțe și Ministerul Energiei lucrează la o soluție care urmează să fie anunțată oficial în perioada următoare, informează Mediafax.

Decizia de a viza doar motorina a generat întrebări privind echitatea măsurii, mai ales din partea șoferilor care folosesc benzină. Un jurnalist Digi24 a ridicat problema: „Pentru un cetățean obișnuit, care merge la pompă, și nu are o mașină care merge cu motorină, ci și-a achiziționat de multă vreme una cu benzină, cu ce a greșit el față de cel care are mașină care merge cu motorină? De ce nu beneficiază și el de aceeași reducere de acciză? Că-i tot cetățeanul acestei țări plătește și el taxele la bugetul de stat”.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că scumpirile la motorină au fost semnificativ mai mari decât cele la benzină, iar măsura urmărește să atenueze impactul asupra celor mai afectați. „Creșterile la motorină au fost mult mai mari decât la benzină. Deci impactul asupra celor care își alimentează mașinile cu motorină este mult mai mare decât asupra celor care își alimentează cu benzină, iar guvernul și țara noastră are niște posibilități pe care le poate folosi și trebuie să le folosească acolo unde, într-adevăr, costul a crescut cel mai mult”, a declarat Bolojan.

Astfel, Guvernul se concentrează pe reducerea accizei la motorină, considerând că această măsură răspunde cel mai bine nevoilor șoferilor afectați de creșterile de preț. O decizie oficială este așteptată în perioada următoare, după finalizarea analizelor de către ministerele implicate.