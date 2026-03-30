cât costă cozonacul de paște în sibiu: prețurile din cofetării și de la gospodine

Cofetăriile din Sibiu, dar și gospodinele din împrejurimi, se pregătesc temeinic pentru Paște. Comenzile pentru cozonaci au început deja să crească, iar cofetarii și-au stabilit prețurile.

Chiar dacă în ultima perioadă au avut loc numeroase scumpiri, cofetarii aleg să nu majoreze prețurile produselor de Paște, precum cozonacul și pasca. Ion Piloiu, administratorul Cofetăriei Naty Delice, spune că a ales să reducă profitul pentru a-și păstra clienții.

„Au început oamenii să dea comenzi de cozonaci. Noi deja primim comenzi pentru Paște. Prețurile nu au crescut față de anul trecut. Facem doar cozonacul clasic cu nucă. Prețul este 85 lei bucata, iar cozonacul are un kilogram. Este cel mai cerut cozonac la noi. Îl facem după rețete vechi, din vremea bunicii. Pasca la un kilogram costă 80 de lei”, spune administratorul.

Acesta a observat o scădere a cererii compartiv cu aceeași perioadă a anului trecut.„Comenzile au scăzut cu 10% față de anul trecut până la această dată, dar preconizăm că vor crește apropiindu-se Paștele. Am încercat să reducem din marja noastră de profit pentru a mulțumi clienții noștri, sibienii, aflați într-o perioadă complicată din punct de vedere economic”, a spus Ion Piloiu, administrator Cofetăriei Naty Delice.

Un alt cofetar spune că, deși interesul există, comenzile nu au crescut încă semnificativ. „Încă nu au început comenzile atât de mult. Facem cozonaci cu nucă și cacao, cu fistic și cu ciocolată, dar și pască. Cozonacul cu nucă și cacao costă 115 lei/kg, iar cel cu nucă și fistic ajunge la 125 lei/kg. Pasca se vinde cu 90 lei/kg”, a spus Adrian, de la Cofetăria Mon Delice.

Cozonacul cu fistic, a doua opțiune după cel clasic

Reprezentanții Cofetăriei Turtha spun că sezonul comenzilor este în plină creștere, dar încă nu a atins vârful. „În jur de 10% dintre sibieni au început să comande cozonaci, iar noi ne așteptăm ca procentul să ajungă la 20% în perioada imediat următoare. Săptămâna viitoare vor veni și cei care își vor aminti în ultimul moment că se apropie Paștele. Avem cozonaci cu ciocolată, fistic, nucă și rahat, dar și pască. Prețurile pornesc de la 90 lei pentru cozonacul cu nucă sau cu nucă și rahat, iar cel cu fistic este cel mai scump, ajungând până la 160 lei. Moda nu a trecut, oamenii sunt în continuare atrași de variantele cu fistic. De obicei, se comandă un cozonac cu nucă și unul cu ciocolată sau fistic. Pasca se vinde cu 98 lei, iar comenzile sunt în creștere”, a spus Mirabela de la Cofetăria Turtha.

Cozonacul tradițional, cel mai căutat

Cozonacul clasic cu nucă este cel mai căutat la Cofetăria Alina. „Am început să primim mesaje pentru comenzi. Noi facem cozonacul clasic cu nucă, tradițional. Un astfel de cozonac costă 110 lei. Am păstrat prețul de la Crăciun, chiar dacă este mai mare decât anul trecut de Paști. Vom face și pască cu brânză dulce și stafide și prăjituri asortate, care sunt foarte apreciate la noi. La noi mai vin clienții pentru eclere și mini-tarte. Avem și produse cu specific, cum sunt ouăle și iepurașii de ciocolată. Lucrez încă la prețuri, pentru că ne-au luat puțin prin surprindere cu comenzile”, spune Alina de la Cofetăria Alina.



„Au început să comande”

Un alt producător local confirmă creșterea interesului pentru produsele tradiționale de Paște. „Au început oamenii să comande. Facem cozonac cu nucă, cu nucă și rahat, dar și cu mac și ciocolată. Cozonacul cu nucă rămâne cel tradițional. Facem și pască”, au transmis reprezentanții de la Cuptorul Bunicii.

Cozonacii de la Alămor, în pregătire

Maria Ranf, recunoscută în toată țara pentru cozonacii tradiționali, se pregătește temeinic cu două săptămâni înainte de Paște pentru perioada „de foc”, când zeci de cozonaci vor fi rumeniți pentru mesele de sărbătoare. Împreună cu o vecină, gospodina sparge nuci pentru compoziția cozonacilor.

„Spargem nuci, ne sună oamenii continuu, ne scriu și pe TikTok și Facebook. Săptămâna viitoare vom trimite cozonaci în Germania, în țară și la Sala Transilvania. În total o să facem vreo 200, 300 de cozonaci. Lumea este foarte interesată de cozonaci și de toate produsele din gospodărie, pentru că au gustul autentic de demult. Frământatul este manual, ouăle sunt din curte, facem rețeta veche. Trebuie să știi cumpărătorul și să acorzi atenție și grijă. Avem cuptor de 100 de ani. Prețurile sunt gândite pentru oameni: cozonac 1 kg – 70 lei, pască – 50 lei. La Sala Transilvania, clienții trebuie să vină de dimineață ca să găsească produsele în piață”, spune Maria Ranf.

Rețeta unui cozonac ca la Alămor trebuie să conțină cinci ouă, 250 grame zahăr, un kilogram de făină, 250 grame de lapte, 100 de grame de unt și 100 de grame de ulei presat rece, 40 de grame de drojdie și o linguriță de sare pentru fiecare kilogram de făină.