cibinfest se reia în 2026: spiritul bavarez ocupă din nou piața mare din sibiu

După o absență de șase ani care a lăsat un gol în calendarul evenimentelor de toamnă, CibinFEST, unul dintre cele mai populare evenimente ale Sibiului, revine în Piața Mare.

Veste excelentă pentru amatorii de șlagăre germane și gastronomie tradițională: CibinFEST ar putea reveni în circuitul evenimentelor de toamnă. Ultima dată când sibienii și turiștii s-au bucurat de atmosfera specifică acestui festival a fost în 2019, iar după o pauză prelungită, organizatorii au confirmat intenția de a relua tradiția chiar în acest an.

Evenimentul este organizat de Asociația Events for Tourism, cea care se află și în spatele succesului Târgului de Crăciun și Târgului de Paști din Sibiu. Planul este ca Piața Mare să redevină epicentrul distracției la finalul lunii septembrie, când sibienii vor da din nou cep butoaielor de bere și vor dansa pe acorduri muzicale bavareze.

Negocieri pentru CibinFEST

Deși entuziasmul este mare, organizarea unui eveniment de asemenea anvergură presupune o logistică riguroasă și resurse financiare considerabile. În prezent, echipa de organizare se află în etapa de atragere a sponsorilor.

Andrei Drăgan, organizatorul CibinFEST, a explicat stadiul actual al pregătirilor: „În acest punct încercăm să ne punem pe picioare, suntem în etapa în care trebuie să validăm dacă găsim suficienți sponsori, pentru că e un eveniment foarte complicat și anul acesta nu e mai puțin complicat nici el din punct de vedere financiar. Până acum am evaluat cu Primăria dacă este loc în calendar și cu organizatorii care au evenimente în perioada respectivă. Ne gândeam să îl organizăm la sfârșitul lunii septembrie, între Târgul Olarilor și Târgul de Ecoturism, în Piața Mare. Ultima ediție organizată de noi a fost în 2019”.

Parteneriat cu organizatorii Oktoberfest din Brașov

Noutatea ediției din 2026 este colaborarea cu specialiști care au transformat conceptul de „Oktoberfest” într-un brand național. Este vorba despre societatea Bonima, cea care a gestionat timp de 15 ani celebrul Oktoberfest din Brașov. Această colaborare promite să aducă o experiență îmbunătățită pentru vizitatori.

„Colaborăm cu cei de la Oktoberfest din Brașov. Este o situație interesantă, în sensul pozitiv, pentru că noi cândva eram competitori. Dar know-how-ul lor este foarte mare din perspectiva asta. Dacă se va ține, nu are cum să iasă rău, e un lucru foarte bun, iar nouă ne place să colaborăm cu lumea. Va fi nu doar o continuare a CibinFEST, ci un upgrade”, a adăugat Andrei Drăgan, organizatorul evenimentului.

Dacă toate piesele puzzle-ului se vor așeza la timp, Sibiul va marca în septembrie nu doar o simplă reluare a festivalului, ci o reinventare a spiritului bavarez.