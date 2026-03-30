ciclonul deborah traversează românia: ar putea provoca pagube serioase

Pe scurt: Ciclonul Deborah a generat coduri de vreme severă și intervenții de urgență în estul țării. Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații pe mai multe râuri.

România este traversată de un ciclon mediteranean denumit Deborah, care a adus precipitații abundente și a generat mai multe avertizări de vreme severă, potrivit Radio România Actualități.

Codul galben de precipitații pentru jumătatea de est a țării rămâne valabil până luni, 30 martie 2026, la ora 10:00. Meteorologii anunță că ploile vor continua pe parcursul întregii săptămâni în majoritatea regiunilor, inclusiv în București, însă intensitatea acestora va scădea. Temperaturile se vor menține în limite normale pentru această perioadă, cu valori medii între 8 și 9 grade Celsius, ajungând până la 16 grade în sud și sud-est.

Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe râuri. Un cod portocaliu este în vigoare până la prânz pe râuri din județele Covasna, Harghita, Vrancea și Bacău. Tot până la prânz, un cod galben vizează cursuri de apă din sudul Banatului, estul și vestul Transilvaniei, centrul Munteniei și estul Moldovei, precum și râuri din estul și sudul țării.

Intervenții de urgență și pagube în mai multe județe din cauza ploilor și vântului

Pompierii militari din Vrancea și serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit duminică, 29 martie 2026, pentru a gestiona efectele ploilor abundente. Potrivit corespondentului RRA Gabriel Sava, o persoană izolată de creșterea rapidă a debitului râului Putna a fost salvată în comuna Garoafa. De asemenea, s-a acționat pentru evacuarea apei din gospodării și de pe șosele. În localitățile Biliești și Mirceștii Vechi au fost transmise mesaje RO-Alert pentru a avertiza populația cu privire la riscul crescut de inundații.

Ciclonul Deborah a provocat probleme și în alte regiuni sâmbătă, 28 martie 2026. Cele mai afectate județe au fost Teleorman și Suceava. În Teleorman, vântul puternic a smuls un acoperiș și a distrus mai multe solarii, iar în zonă a căzut și grindină.