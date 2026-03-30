cnair primește 13 oferte pentru extinderea autostrăzii a1 bucurești–pitești la 3 benzi pe sens: firme din 6 țări se bat pentru contract

Pe scurt: Proiectul de lărgire la trei benzi a Autostrăzii A1 atrage interes internațional, cu 13 oferte depuse de companii din șase țări pentru studiul de fezabilitate.

Companii din șase țări au depus 13 oferte pentru contractul de elaborare a studiului de fezabilitate privind lărgirea la trei benzi pe sens a Autostrăzii București–Pitești (A1), a anunțat luni, 30 martie 2026, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit Mediafax, proiectanți din România, Franța, Italia, Spania, Japonia și Turcia și-au manifestat interesul pentru acest contract.

13 oferte pentru modernizarea Autostrăzii A1

Valoarea estimată a contractului este de 25,5 milioane lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Fonduri Europene Nerambursabile. Contractul prevede realizarea unei expertize tehnice pentru sectorul de autostradă cuprins între București și Pitești, precum și elaborarea studiului de fezabilitate necesar pentru extinderea la trei benzi pe sens.

Durata contractului este stabilită la 15 luni, dintre care 14 luni sunt alocate pentru realizarea studiului de fezabilitate. „Prin acest proiect urmărim creșterea etapizată a capacității de transport a A1 între București și Pitești, reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier, reducerea numărului de accidente, creșterea confortului în timpul călătoriei și reducerea emisiilor poluante și a impactului negativ asupra mediului”, a precizat Cristian Pistol.

Lărgirea la trei benzi, esențială pentru traficul dintre București și Pitești

Proiectul de modernizare a Autostrăzii A1 este considerat esențial pentru fluidizarea traficului între Capitală și Pitești, una dintre cele mai aglomerate rute din România. CNAIR estimează că, odată cu finalizarea studiului de fezabilitate și implementarea ulterioară a lucrărilor, vor fi îmbunătățite semnificativ condițiile de transport pe această arteră.