consiliul județean sibiu lansează 3 chestionare privind îmbunătățirea programului pentru școli

Consiliul Județean Sibiu inițiază un proces de consultare prin lansarea unor chestionare destinate elevilor, părinților și instituțiilor de învățământ din județ, în vederea evaluării și optimizării Programului pentru Școli derulat la nivel național.

Programul asigură distribuirea de lapte, iaurt, corn, biscuiți și mere către peste 39.800 de preșcolari și elevi din 265 de unități de învățământ, având ca obiectiv promovarea unei alimentații sănătoase în rândul copiilor.

Completarea chestionarelor este anonimă și se poate realiza în perioada 30 martie – 30 aprilie 2026.

„Ne dorim ca acest program să răspundă cât mai bine nevoilor copiilor și așteptărilor părinților. Chiar dacă gama și caracteristicile produselor sunt stabilite la nivel național, feedbackul comunității ne ajută să formulăm propuneri concrete pentru îmbunătățirea programului. Este important ca produsele distribuite să fie nu doar conforme, ci și acceptate și consumate de copii”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Prin aceste chestionare, Consiliul Județean Sibiu își propune să afle în mod direct opinia beneficiarilor, astfel încât programul să ofere produse mai potrivite preferințelor copiilor, pe care aceștia să le consume cu adevărat, dar și să contribuie la educarea lor privind importanța unei mese sănătoase și echilibrate

Consiliul Județean Sibiu rămâne deschis dialogului cu părinții, cadrele didactice și instituțiile implicate și va continua să susțină îmbunătățirea acestui program, care reprezintă un sprijin important pentru elevi.