cota de piață a lui fc hermannstadt actualizată la 8,43 milioane euro: care sunt cei mai valoroși jucători

Valoarea lotului lui FC Hermannstadt este estimată la 8,43 milioane de euro, locul 13 în topul întocmit de Transfermarkt pentru echipele de Superliga.

Platforma Transfermakt a actualizat după trei luni cotele de piață ale tuturor echipelor și jucătorilor.

Față de ultima cotare din decembrie, FC Hermannstadt a crescut la finalul lunii martie, ajungând de la 8,08 milioane de euro la sum 8,43 milioane de euro. Asta deși sibienii l-au pierdut pe cel mai bine cotat jucător din decembrie, portarul Cătălin Căbuz.

Unul din motivele plusului de cotă este aducerea sub formă a împrumut a lui Dennis Politic, jucător cotat la 900.000 euro, dar care aparține de FCSB. De la venirea la Sibiu, cota lui Poltic a scăzut însă cu 300.000 euro.

Cel mai bine cotat jucător care aparține de FC Hermannstadt este acum fundașul Tiberiu Căpușă, a cărui valoare este estimată la 650.000 euro. Urmează bulgarul Anti Ivanov, care este cotat la 600.000 euro, în scădere cu 100.000 euro față de decembrie. Dragoș Albu este cotat la 550.000 euro, o cotă pe care o avea și în decembrie. Tot la 550.000 euro este cotat și Christ Aflana, jucător care nu a impresionat până acum la sibieni.

Un jucător care cunoste o creștere semnificativă a cotei este Eduard Florescu, cotat acum la 450.000 euro, cu 150.000 euro mai mult față de când era la Unirea Slobozia. La aceeași sumă este apreciat și Cristi Neguț.

”Internaționalul” Kevin Ciubotaru este cotat de platforma Transfermakt tot la 400.000 euro, fundașul stânga fiind principalul produs vandabil al clubului de pe malul Cibinului.

Printre puținii jucători cu cota în creștere este și Luca Stancu, ajuns la 250.000 euro, cu 50.000 euro mai mult.