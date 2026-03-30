criză la grădinițe în sibiu: părinții spun că nu mai găsesc locuri la grupa mică și totul a devenit ”o loterie”

În Sibiu, tot mai mulți părinți semnalează dificultăți în găsirea unui loc la grupa mică de grădiniță, mai ales în unitățile care au și creșă. Aceștia susțin că locurile sunt ocupate în mare parte de copiii care vin din creșe, în timp ce reprezentanții instituțiilor de învățământ afirmă că, de cele mai multe ori, rămân și locuri disponibile pentru înscrierile directe.

O mamă din Sibiu atrage atenția că problema locurilor la grupele mici de la grădinițe pleacă încă de la nivelul creșelor. „În oraș și în localitățile din vecinătate nu există suficiente creșe pentru a putea crea circumscripții. Astfel, la creșă se înscriu copii de peste tot, iar domiciliul devine aproape irelevant. Vârsta este criteriul principal”, spune aceasta.

Aceasta spune că situația este agravată de prevederile Ordinul 4018/2024, care permit reînscrierea automată a copiilor de la creșă la grădiniță. Sibianca dă exemplu Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu, care ar avea aproximativ 100 de locuri la creșă și 40 de locuri la grupa mică „Din cei 100 de copii, mulți merg pe reînscriere și ocupă toate locurile la grădiniță, chiar dacă nu locuiesc în zonă. Astfel, copiii de pe circumscripție nu mai au loc”, explică aceasta.

Părinții spun că apar și situații absurde. „Am întâlnit cazuri în care frații nu pot merge la aceeași instituție pentru că unul este cu câteva luni mai mic și pierde locul în fața unui copil din alt cartier.Am vecini care au fost obligați să ducă copiii la grădinițe mai îndepărtate. Practic, dacă nu ai prins loc la creșă, nu mai ai șanse nici la grădiniță. Mulți copii nu au legătură cu cartierul unde este grădinița. Practic, este o loterie.”, spune sibianca.

Aceasta spune că a sesizat Ministerul Educației, dar nu a primit încă un răspuns.

Directori: „În practică, rămân și locuri”

Reprezentanții unităților de învățământ susțin însă că situația nu este chiar atât de rigidă. De exemplu, directorul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 28 Sibiu, Manuela Năstase, explică situația copiiilor înscriși la creșă. „Legislația prevede reînscrierea copiilor de la creșă la grădiniță. La noi sunt trei grupe la creșă și două grupe mici la grădiniță. O parte dintre părinți aleg alte unități, iar copiii se distribuie. Legea permite înscrierea dacă părintele are domiciliul sau locul de muncă în apropierea unității. Sunt părinți care lucrează în zona centrală și se încadrează astfel în criterii”, spune aceasta.

Aceasta susține că, în anii anteriori, au rămas locuri și pentru alți copii. „Anul trecut au rămas aproximativ 10 locuri după etapa de reînscriere. Este posibil să rămână locuri și anul acesta”, spune directorul.

La Grădinița Căsuța Poveștilor Sibiu, conducerea spune că situația diferă de la an la an. „Nu știm exact cum va fi anul acesta. Anul trecut au fost înscrieri din creșă, iar noi trebuie să respectăm metodologia”, a declarat Roxana Moise, directorul grădiniței.

Inspectoratul: „Legea trebuie aplicată”

Reprezentanții Inspectoratul Școlar Județean Sibiu subliniază că unitățile nu au libertate de decizie în afara cadrului legal. „Aceasta este metodologia și trebuie respectată. Au prioritate copiii deja înscriși”, a declarat purtătorul de cuvânt, Constantin Dincă.