csu a pus la vânzare biletele pentru meciul cu csm oradea

CSU Sibiu va disputa cel mai atractiv meci al sezonului din Sala Transilvania joi, de la ora 18,00, cu vicecampioana CSM Oradea.

Pentru că U-BT Cluj nu a evoluat în sezonul regular al acestei stagiuni, CSU Sibiu s-a văzut lipsită de derby-ul Ardealului. În aceste condiții, cel mai spectaculos meci din Sala Transilvania din acest sezon se anunță cel cu vicecampioana CSM Oradea, joc programat joi, 2 aprilie, de la ora 18.00.

Foto: CSU Sibiu

Biletele pentru meciul CSU Sibiu – CSM Oradea sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețurile obișnuite din acest sezon, 30 de lei la Sectoarele C și D și 20 de lei la Sectoarele A și B. Pentru ambele variante există varianta achiziționării de bilete la jumătate de preț, pentru copii, cu condiția ca adultul să aibă loc alăturat la preț întreg. Copiii cu vârsta sub 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat. Tichetele rămase vor fi puse în vânzare și joi, de la ora 17.00, la Sala Transilvania.

Cu patru etape rămase de disputat din sezonul regulat, CSU cam a ieșit din calculele pentru play-off, fiind pe locul 10, cu un bilanț de 12-12. CSM Oradea este lider, cu un bilanț de 21-3.