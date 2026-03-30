doi tineri prinși în trafic la sibiu: unul fără permis, altul cu el suspendat

În perioada 27 – 29 martie, polițiștii sibieni au continuat acțiunile pe linia prevenirii și combaterii abaterilor de la legislația rutieră.

Cu această ocazie, agenții au constatat 9 infracțiuni la regimul circulației, au reținute 36 de permise de conducere (din care 6 pentru conducere sub influența alcoolului și 5 pentru depășirea vitezei regulamentare cu peste 50 km/h), și au retras 51 certificate de înmatriculare.

Mai mult, au aplicat peste 781 de sancțiuni contravenționale (din care 96 pentru depășirea regimului legal de viteză și 70 pentru lipsa centurii de siguranță), în valoare de peste 265.000 de lei.

Probleme rutiere la Sibiu

Acum două zile, pe 28 martie, în jurul orei 11:00, polițiștii rutieri din municipiul Sibiu au oprit pentru control un autoturism pe strada Podului. La volan se afla un tânăr în vârstă de 18 ani, domiciliat în Sibiu.

Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere, iar autoturismul nu era înmatriculat.

Un alt caz similar a fost înregistrat în noaptea de 29 martie, în jurul orei 02:20, pe Bulevardul Corneliu Coposu din municipiul Sibiu. Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 26 de ani, din localitatea Poplaca, care avea dreptul de a conduce suspendat