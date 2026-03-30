două familii din hamba au rămas fără case în urma unui incendiu: cum le puteți ajuta

Un incendiu devastator a mustuit, în 19 martie, două locuințe din Hamba. Cele două familii au nevoie de ajutorul oamenilor de bine pentru a putea trece peste această perioadă dificilă.

O baracă de lemn din localitatea Hamba a fost cuprinsă de flăcări. Focul s-a extins rapid și la locuința vecină. Incendiul a distrus ambele cămine, dar și toate bunurile din interior, astfel că cele două familii au rămas acum fără agoniseala de-o viață. (DETALII DESPRE INCENDIU, AICI)

Sursa: Facebook/Impreuna pentru Sura Mare

O asociație din Șura Mare a lansat un apel umanitar și îi îndeamnă pe sibieni să îi ajute pe oamenii rămași pe drumuri.

„În data de 19.03.2026 în localitatea Hamba, strada Cooperativei, nr. 52, a ars o baracă de lemn. Incendiul s-a declanșat la imobilul construit în totalitate din lemn în suprafață de 20 mp, locuit, din cauza unui scurtcircuit la rețeaua electrică, acesta extinzându-se și la casa vecinilor. Primul imobil a ars în totalitate, iar la imobilul vecin a ars acoperișul, plafonul și bunurile din interior. De asemenea, bunurile din ambele imobile (electrocasnice, bunuri personale, produse textile, elemente de mobilier) au ars în totalitate, nemaiputând fi recuperate. Putem ajuta și noi familiile, cu o donație cât de mică”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a asociației „Împreună pentru Șura Mare”.

Donațiile pot fi făcute în contul asociației, detaliile fiind următoarele:

Asociația „Împreună pentru Șura Mare”, CUI 43474725;

Adresa: sat Hamba, str. Ulița Mare, nr. 270A com Șura Mare, jud Sibiu;

IBAN LEI: RO25BACX0000002482384000;

IBAN EUR: RO95BACX0000002482384001.

Pentru alte detalii, puteți suna la numărul de telefon: 0744 850 649.